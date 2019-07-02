Калужанка оплатила 29 штрафов перед вылетом на отдых

02.07.2019 17:06 84

Жительница Калуги задолжала 15 тысяч рублей по 29 штрафам за нарушения ПДД, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 2 июля.

Когда девушка получила извещение, что приставы начали исполнительное производство, то сразу явилась в отдел.

Калужанка пояснила, что собралась в отпуск за границу и решила погасить все долги.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.