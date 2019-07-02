Обнинские полицейские раскрыли кражу коляски

02.07.2019 11:27 207

Обнинские полицейские «по горячим следам» раскрыли кражу коляски, сообщила пресс-служба ОМВД по Обнинску во вторник, 2 июля.

Подозреваемым оказался 59-летний безработный местный житель, который уже был ранее судим.

Дверь в колясочную одного из домов по проспекту Ленина была не заперта. Мужчина воспользовался этим и похитил каркас коляски, который планировал использовать в личных целях.

Имущество у похитителя изъяли и вернули владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Гражданину грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com.