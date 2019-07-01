В центре Калуги и окрестных деревнях отключат свет

01.07.2019 22:15 307

Центр Калуги и некоторые окрестные деревни областного центра 2 июля ждет отключение света. Об этом сообщает на официальном сайте городская управа Калуги 1 июля.

С 5:30 до 18:00 света не будет на:

ул.Комарова 30 блок А.Б; 33,35,37,

ул.Баумана 27,29,

пер.Пушкина 2.

С 09:00 до 19:00 частично будут обесточены:

Секиотово,

ТИЗ Заречье,

Ромодановские дворики,

Калашников хутор

Ястребовка.

С 08:30 до 17:00 без света останется:

пос.Пригородное Лесничество.

С 09:00 до 20:00 частично будут обесточены:

Григоровка,

Петрово,

Лихун.

С 08:00 до 17:00 частично отключат свет в деревнях:

Песочная,

Борисовка,

Брагино,

Зенилово,

Обрегаевка,

Басово,

Забелино,

Тимерево,

Карауловка,

Большие Козлы,

Малые Козлы,

Мужачи,

Григоровка.

Ахлебинино (психбольница)

Отключения плановые и связаны с ремонтными работами на электросетях.

Фото: pxhere.com