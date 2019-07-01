В центре Калуги и окрестных деревнях отключат свет

Центр Калуги и некоторые окрестные деревни областного центра 2 июля ждет отключение света. Об этом сообщает на официальном сайте городская управа Калуги 1 июля.
С 5:30 до 18:00 света не будет на:
С 09:00 до 19:00 частично будут обесточены:
С 08:30 до 17:00 без света останется:
С 09:00 до 20:00 частично будут обесточены:
С 08:00 до 17:00 частично отключат свет в деревнях:
Отключения плановые и связаны с ремонтными работами на электросетях.
Фото: pxhere.com
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