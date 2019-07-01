Житель Козельского района вернул долг только после ареста счетов и машины

01.07.2019 19:44 130

Житель Козельского района вернул банку долг лишь после ареста приставами его счетов и автомобиля. Об этом сообщает УФССП России по Калужской области 1 июля.

Мужчина задолжал по кредиту 157 тысяч рублей. На неоднократные предупреждения о необходимости вернуть данную сумму должник никак не реагировал. Тогда приставы арестовали его машины и списали часть средств с банковских счетов.

Оставшуюся сумму мужчина выплатил самостоятельно. А также оплатил исполнительский сбор в размере 7% от долга.