Чернокнижных аистов-инвалидов поженили и ждут потомства

01.07.2019 21:00 40

В Калужской области зоозащитники "поженили" двух чернокнижных черных аистов. Обе птицы после тяжелых травм навечно поселились в реабилитационном центре диких животных "Феникс", сообщает министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 1 июля. Долгое время аисты не хотели ладить между собой, но потом все-таки отолжили кладку яиц. Правда, птенцов им высидеть пока не удалось

Между тем, специалисты реабилитационного центра уверяют, что произвести здоровое потомство птицы смогут. В этом случае всех птенцов выпустят в калужские леса.

Фото: pxhere.com.