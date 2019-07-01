Пятая часть автобусов в Жуковском районе ездит с нарушениями

01.07.2019 21:00 45

В Жуковском районе сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Автобус». Проверка показала, что из 20 автобусов четыре ездят с нарушениями правил, сообщает УМВД России по Калужской области 1 июля.

Часть водителей не соблюдала правила дорожного движения, другая выезжала на маршрут без необходимой документации и технического оснащения.

Водителям были выписаны предписания об устранении нарушений. Подобные рейды на территории Жуковского района обещают продолжить.