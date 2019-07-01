За незаконную «врезку» деревенским жителям отключили воду и выписали штраф

Сразу несколько фактов незаконного подключения к водопроводу в ходе рейда обнаружили сотрудники инспекции водных ресурсов. Об этом сообщает ГП «Калугаоблводоканал» 1 июля. Самовольно подключились к центральному водоснабжению жильцы частных домов по улице Лесной в Козельске и жители деревни Хохловка Перемышльского района. Всего специалисты водоканала демонтировали 20 незаконных линий.
За незаконную врезку нарушителей может ждать не только отключение. Водоканал имеет право выставить счет за использование рессурса за три года. А так же наложить штраф в размере до 14 МРОТ.
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