46 детей пострадало от укусов клещей за неделю

В области от укусов клещей за минувшую неделю пострадали 156 человек, среди них 46 детей. Такую статистику приводит региональное Управление Роспотребнадзора 1 июля. Животные были направлены в лабораторию для экспертизы. У 28 из них обнаружен клещевой боррелиоз. Пострадавшим назначено лечение.
Специалисты ведомства уточняют, что в большинстве случав причиной укуса становилось несоблюдение калужанами мер безопасности в лесу.
Фото: pxhere.com.
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