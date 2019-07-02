46 детей пострадало от укусов клещей за неделю

02.07.2019 07:00 75

В области от укусов клещей за минувшую неделю пострадали 156 человек, среди них 46 детей. Такую статистику приводит региональное Управление Роспотребнадзора 1 июля. Животные были направлены в лабораторию для экспертизы. У 28 из них обнаружен клещевой боррелиоз. Пострадавшим назначено лечение.

Специалисты ведомства уточняют, что в большинстве случав причиной укуса становилось несоблюдение калужанами мер безопасности в лесу.

Фото: pxhere.com.