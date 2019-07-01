Дома горят, а леса нет: в МЧС оценили лесопожарную обстановку в регионе

01.07.2019 15:31 163

В регионе нет угрозы лесных пожаров, сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 1 июля. Согласно мониторингу спасателей, в Малоярославецком, Боровском, Перемышльском районах и в Калуге опасность возгорания местных лесов отсуствует вовсе. А в Куйбышевском, Сухиничском, Думиничском и Козельском районах вероятность пожаров есть, но минимальна.

Несмотря на оптимистичные показатели, сотрудники МЧС все лето работают в режиме повышенной готовности. С начала года ими потушено 42 очага природных пожаров.

Фото: pxhere.com.