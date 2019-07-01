Пожарные центральной России съедутся в Калугу

01.07.2019 14:12 245

В Калуге пройдут межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорта. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 1 июля. Турнир откроется 2 июля в 10 часов утра на стадионе «Анненки». В течение четырёх дней лучшие спортсмены будут бороться за право называться лучшими в своей области.

Соревнование пройдет в несколько этапов. Среди них такие, как подъем по штурмовой лестнице, преодоление полосы препятствий и пожарная эстафета.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.