Детскую книгу про мирный атом выпустили в Обнинске

01.07.2019 07:17 88

Детскую книгу со стихами о мирном атоме выпустили в Обнинске по случаю 65-летия первой в мире АЭС, сообщил накануне новостной портал Obninsk.Name.

Автором текстов стал писатель-фантаст Игорь Конычев.

Также в книге есть интересные факты о первой в мире атомной электростанции, которые проиллюстрированы красочными картинками.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.