Десятка улетела в кювет после столкновения с такой же машиной

01.07.2019 08:30 520

В Людиновском районе столкнулись "ВАЗ 2110" и "ВАЗ 2111". Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 30 июня. Столкновение произошло в Людиновском районе у поворота на деревню Погост. После ДТП десятка улетела в кювет. Есть пострадавшие, их количество и степень тяжести травм пока не разглашается.

На место ликвидации аварии выехали представители всех спецслужб. Подробности произошедшего уточняются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.