"Уазик" врезался в "Рено", обе машины улетели в кювет

В Жиздринском районе «Уаз» наехал не «Рено». Удар был такой силы, что обе машины перевернулись и скатились в кювет. Об этом сообщает региональное управление ГУ МЧС России по Калужской области 30 июня. ДТП произошло в Жиздринском районе, на 295 километре трассы «М3-Украина». В аварии пострадал один человек. Его состояние не разглашается.
Что стало причиной аварии пока не известны. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.
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