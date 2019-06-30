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Мотоциклист пострадал в ДТП в Обнинске

30.06.2019 12:58 0 211
Мотоциклист пострадал в ДТП в Обнинске

В наукограде мотоциклист за рулем "Ямахи" съехал в кювет. ДТП произошло на улице Гагарина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 30 июня. В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспорта. Нам место ДТП выехали 9 представителей спецслужб и 3 единицы техники.

Последствия аварии полностью устранены. Причины ДТП пока не разглашаются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.


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Тэги: мотоцикл ДТП Обнинск
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