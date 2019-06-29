На пожаре в Боровском районе пострадал человек

29.06.2019 17:00 93

В деревне Совьяки Боровского района сгорел жилой дом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 29 июня. На борьбу с огнем выехали 7 сотрудников ведомства и 2 единицы техники. В настоящее время пожар полностью потушен. Один человек пострадал.

Причины возгорания не известны. На месте работает инспектор государственного пожарного надзора.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.