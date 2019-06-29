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Воду отключат в некоторых домах Калуги в понедельник

29.06.2019 20:52 0 231
Воду отключат в некоторых домах Калуги в понедельник

1 июля, в понедельник, с 9 утра без воды останутся следующие дома в Калуге:

  • ул. К. Либкнехта, д. 29 – д. 31
  • ул. К. Либкнехта 42, 42а
  • ул. Грабцевское шоссе 4б, 18
  • ул. Складская
  • ул. Территория Машзавода, 2, 3

Временное отключение связано с заменой участка трубопровода по улице Карла Либкнехта, сообщила пресс-служба водоканала.

Подачу возобновят сразу после окончания ремонтных работ.

Фото: Pixabay.com.


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