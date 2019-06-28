Директора и фирму оштрафовали за взятку полицейскому

28.06.2019 17:00 114

Калужская полиция изъяла в одном из магазинов контрафактные сигареты, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 28 июня.

Директриса передала полицейскому 20 000 рублей, чтобы вернуть товар.

В результате, гражданка была осуждена по уголовному делу за взятку. Ей было назначено 200 тысяч штрафа.

А юрлицо, от имени которого действовала фигурантка, оштрафовали на 1 миллион рублей.

Фото: Pixabay.com