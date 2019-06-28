Люди пострадали в аварии под Малоярославцем

28.06.2019 16:11 293

В пятницу, 28 июня, около 12 часов дня на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе. Столкнулись автомобили «ГАЗ» и «Митсубиси». В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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