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Люди пострадали в аварии под Малоярославцем

28.06.2019 16:11 0 293
Люди пострадали в аварии под Малоярославцем

В пятницу, 28 июня, около 12 часов дня на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе.

Столкнулись автомобили «ГАЗ» и «Митсубиси».

В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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