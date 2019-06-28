Пожар возле трансформаторной подстанции ликвидировали под Малоярославцем

28.06.2019 13:12 115

В пятницу, 28 июня, около 9 утра спасателям поступило сообщение о пожаре в Малоярославейком районе.

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