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Калужский осужденный сдал госэкзамены в онлайн-режиме

28.06.2019 12:07 0 247
Калужский осужденный сдал госэкзамены в онлайн-режиме

Осужденный исправительной колонии №4 два года обучался в Академии управления и производства, которая сотрудничает с УФСИН по Калужской области.

Итоговая аттестация проходила в режиме web-конференции, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 27 июня.

Студент успешно сдал госэкзамен и в ближайшее время получит диплом по специальности «Менеджмент».

Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.


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