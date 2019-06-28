Калужский осужденный сдал госэкзамены в онлайн-режиме

28.06.2019 12:07 247

Осужденный исправительной колонии №4 два года обучался в Академии управления и производства, которая сотрудничает с УФСИН по Калужской области.

Итоговая аттестация проходила в режиме web-конференции, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 27 июня.

Студент успешно сдал госэкзамен и в ближайшее время получит диплом по специальности «Менеджмент».

Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.