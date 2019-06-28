Полицейские изъяли контрафактные сигареты на 2 миллиона

28.06.2019 12:04 217

Калужская полиция изъяла у 39-летнего предпринимателя сигареты без акцизных марок на сумму более 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 28 июня.

Мужчина реализовывал контрафакт через торговые точки Обнинска и Боровска.

Теперь коммерсанту грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.