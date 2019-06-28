21-летний боровчанин украл продукты из камеры хранения в супермаркете

28.06.2019 11:36 174

В полицию Боровска обратилась женщина, которая сообщила, что из камеры хранения в супермаркете был украден ее пакет.

Полицейские прибыли на место происшествия побеседовали с работниками и очевидцами, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Оперативники установили, что вором оказался 21-летний безработный местный житель, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 28 июня.

Молодой человек в содеянном признался.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Парню грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.