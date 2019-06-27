В регионе объявлено штормовое предупреждение

27.06.2019 20:20 19

На Калужскую область надвигается ливень. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 27 июня. По информации ведомства, в ближайшие часы в регионе ожидаются сильные осадки. Такая ситуация сохранится завтрашнего утра. Спасатели просят калужан быть внимательными и соблюдать меры безопасности.



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