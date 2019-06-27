Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и ветеран ОВД Иван Краснов

27.06.2019 19:11 149

В Калуге на 97-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и ветеран органов внутренних дел Иван Дмитриевич Краснов. Об этом сообщает региональное управление МВД России 27-го июня. Иван Дмитриевич прошел всю войну, воевал на Сталинградском фронте и Курской дуге. После окончания войны Иван Дмитриевич устроился на службу в МВД, где проработал до пенсии. Уйдя в отставку, ветеран занимался патриотическим воспитанием молодежи, активно участвовал в городских и областных мероприятиях.

Редакция «Калужского перекрестка» выражает соболезнования родным и близким покойного. Прощание с Иваном Красновым состоится 28 июня в 11.30 часов по адресу: г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 31.

Фото: pixnio.com