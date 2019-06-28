Калужские строители привезли в Суворов мусор, а платить отказалась

28.06.2019 08:00 220

Калужская строительная компания задолжала суворовским комунальщикам 167 тысяч рублей. Фирма из нашего региона вывозила мусор в соседнюю область, но по счету платить не спешила. Об этом сообщает УФССП России по Калужской области 27 июня.

Управляющая компания из соседнего региона обратилась в суд, дело направили приставам. Они наложили арест на все счета компании-должника и вернули средства взыскателю.

За плодотворное сотрудничество руководство суворовской управляющей компании направило благодарность главному судебному приставу региона.