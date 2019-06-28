Житель Обнинска вернул работу через суд

В Обнинске местного жителя восстановили на работе после судебного разбирательства. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 27 июня. Мужчина был уволен с должности заместителя директора одного из научных предприятий города. Причиной стало окончание испытательного срока, с которым новый сотрудник якобы не справился. После увольнения мужчина обратился сначала в обнинский городской суд, но тот в иске отказал. Повторное рассмотрение дела проходило уже в областном храме Фемиды. Здесь требования исца удовлетворили в полном объеме.
Кроме восстановления в должности, мужчина получил заработную плату за время вынужденного отсутсвия, а также компенацию морального вреда в сумме 10 000 рублей.
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