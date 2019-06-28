Главная > Новости > Одной строкой

Житель Обнинска вернул работу через суд

28.06.2019 07:01 0 231
Житель Обнинска вернул работу через суд

В Обнинске местного жителя восстановили на работе после судебного разбирательства. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 27 июня. Мужчина был уволен с должности заместителя директора одного из научных предприятий города. Причиной стало окончание испытательного срока, с которым новый сотрудник якобы не справился. После увольнения мужчина обратился сначала в обнинский городской суд, но тот в иске отказал. Повторное рассмотрение дела проходило уже в областном храме Фемиды. Здесь требования исца удовлетворили в полном объеме.

Кроме восстановления в должности, мужчина получил заработную плату за время вынужденного отсутсвия, а также компенацию морального вреда в сумме 10 000 рублей.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: суд работа прокуратура
Ещё строки

Калужские строители привезли в Суворов мусор, а платить отказалась 28.06.2019 08:00

7 калужских свалок рекультивируют 27.06.2019 21:00

В регионе объявлено штормовое предупреждение 27.06.2019 20:20

Штраф в 40 000 рублей за сомнительный товар получил мясник из Сухиничей 27.06.2019 20:00

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и ветеран ОВД Иван Краснов 27.06.2019 19:11

Москвичка соблазнила и обокрала двух калужан 27.06.2019 18:33

Сразу три машины столкнулись на улице Глаголева в Калуге 27.06.2019 16:40

За отключение горячей воды прокуратура накажет товарковских комунальщиков 27.06.2019 16:00

Жертвой квартирного афериста стала жительница Обнинска 27.06.2019 15:33

«Хендай» наехал на ограждение в Калуге 27.06.2019 15:13

Народные новости
536 4
MoGol
411 2
ajax
64 1
RITA!@1996

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк представил исследование дочерней компании BI.ZONE об основных киберугрозах современности

24 июн 2019 11:51

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

Калужский бизнес сработал в плюс с «Ростелекомом»

«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

Просто фантастическая техника!

Замена окон: в порядке предостережения

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

На море – за здоровьем и хорошим настроением

Дилер Ауди Q7 в Киеве

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.