Штраф в 40 000 рублей за сомнительный товар получил мясник из Сухиничей

27.06.2019 20:00 69

В Сухиничах местный предприниматель продавал мясо сомнительного качества. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 27 июня. Проверка показала, что продукция продавалась без маркировки и документов. Покупатели не могли узнать ни сроки хранения мяса, ни даты выработки. За эти же нарушения предпринимателя уже штрафовали в сентябре прошлого года.

Против руководителя торговой точки возбуждено дело об административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа в 40 000 рублей.

Фото: pxhere.com.