За отключение горячей воды прокуратура накажет товарковских комунальщиков

Прокуратура области проверила одну из управляющих компаний поселка Товарково и выявила нарушения. Об этом пишут на официальной странице ведомства 27 июня. Жалобы на комунальщиков поступили в мае этого года. Тогда ряд многоквартирных домов остался без горячей воды почти на месяц.
Прокуратура выявила ряд нарушений в работе МУП. Возбуждено дело об административном нарушении. Вопрос о мерах наказания пока решается.
Фото: pexels.com.
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