За отключение горячей воды прокуратура накажет товарковских комунальщиков

27.06.2019 16:00 170

Прокуратура области проверила одну из управляющих компаний поселка Товарково и выявила нарушения. Об этом пишут на официальной странице ведомства 27 июня. Жалобы на комунальщиков поступили в мае этого года. Тогда ряд многоквартирных домов остался без горячей воды почти на месяц.

Прокуратура выявила ряд нарушений в работе МУП. Возбуждено дело об административном нарушении. Вопрос о мерах наказания пока решается.

Фото: pexels.com.