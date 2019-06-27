Главная > Новости > Одной строкой

Нефтеперерабатывающую установку подожгли в Балабанове ради учений пожарных

27.06.2019 14:23 0 146
Нефтеперерабатывающую установку подожгли в Балабанове ради учений пожарных

В Балабанове прошли учения пожарных. Об этом сообщает региональное Управление МЧС России по Калужской области 27 июня. По легенде, на одном из предприятий города загорелась нефтеперерабатывающая установка. Возникла угроза распространения пожара. На борьбу импровизированным огнем были направлены 22 спасателя и 6 единиц техники.

С задачей учений пожарные успешно справились. Руководство ведомства положительно оценило работу всей команды.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: пожар учения мчс пожарные
Ещё строки

Жертвой квартирного афериста стала жительница Обнинска 27.06.2019 15:33

«Хендай» наехал на ограждение в Калуге 27.06.2019 15:13

Доверчивая пенсионерка разменяла реальные деньги на купюры «Банка приколов» 27.06.2019 13:45

Припаркованная «Газель» сбила своего же водителя 27.06.2019 12:03

Наркобароншу задержали в Обнинске 27.06.2019 11:31

Судебные приставы ответят на вопросы калужан 27.06.2019 11:21

Фермер Ульяновского района поил телят зараженным молоком и продавал их без документов 27.06.2019 10:33

В деревне Голухино пропал мужчина 27.06.2019 09:30

В водоемах Людиново теперь можно купаться 27.06.2019 07:47

Подростки устроили массовую драку на детской площадке в Обнинске 27.06.2019 07:19

Народные новости
70 0
rick
650 12
GOLDEN YOUTH
1382 5
Darth Vader

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк представил исследование дочерней компании BI.ZONE об основных киберугрозах современности

24 июн 2019 11:51

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

Калужский бизнес сработал в плюс с «Ростелекомом»

«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

Просто фантастическая техника!

Замена окон: в порядке предостережения

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

На море – за здоровьем и хорошим настроением

Дилер Ауди Q7 в Киеве

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.