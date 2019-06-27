Нефтеперерабатывающую установку подожгли в Балабанове ради учений пожарных

В Балабанове прошли учения пожарных. Об этом сообщает региональное Управление МЧС России по Калужской области 27 июня. По легенде, на одном из предприятий города загорелась нефтеперерабатывающая установка. Возникла угроза распространения пожара. На борьбу импровизированным огнем были направлены 22 спасателя и 6 единиц техники.
С задачей учений пожарные успешно справились. Руководство ведомства положительно оценило работу всей команды.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.
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