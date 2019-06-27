Судебные приставы ответят на вопросы калужан

27.06.2019 11:21 192

Судебные приставы проведут день единого приема граждан. Об этом сообщает УФССП России по Калужской области 26 июня. Прийти на консультацию в ведомство 27 июня может любой желающий, без предварительной записи. С собой необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

В дне единого приема примут участие руководители всех отделов управления, а так же приставы-исполнители. Продлится он с 14.00 до 20.00.