Фермер Ульяновского района поил телят зараженным молоком и продавал их без документов

27.06.2019 10:33 392

В Ульяновском районе фермер не соблюдал карантин по вирусному лейкозу крупного рогатого скота. Об этом сообщает комитет ветеринарии по Калужской области 26 июня. Проверка одного из сельхозпредприятий выявила нарушения в содержании животных. Зараженные особи жили вместе со здоровыми, телята выпаивались сырым молоком и продавались без документов.

В отношении руководства фермы составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание немедленно ввести режим карантина.

Фото: pxhere.com