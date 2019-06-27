Подростки устроили массовую драку на детской площадке в Обнинске

27.06.2019 07:19 378

Как сообщил в среду, 26 июня, новостной портал Obninsk.Name, к ним в редакцию позвонила местная жительница и рассказала о массовой драке подростков.

По словам женщины, около 40 человек собралось на детской площадке возле дома на Маркса, 65. В какой-то момент в толпе началась потасовка.

Взрослые бросились разнимать молодежь и попутно вызвали скорую и полицию.

Но когда стражи порядка прибыли, все уже разбежались.

По слухам, в тот вечер кто-то из подростков попал в приемный покой с травмами.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.