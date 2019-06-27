В водоемах Людиново теперь можно купаться

27.06.2019 07:47 312

Роспотребнадзор опубликовал в среду, 26 июня, очередной список водоемов, где можно купаться и где нельзя.

Перечень мест, где качество воды соответствует нормам, пополнился. Теперь можно смело купаться в Людиново:

озеро Ломпадь в районе ул. Бакунина и Суворова

озеро Ломпадь в районе здания участка ГМИС

река Неполоть, ул. Маяковского (напротив дома №272).

В остальном списки остались теми же.

Фото: Pixabay.com.