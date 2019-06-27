В водоемах Людиново теперь можно купаться

Роспотребнадзор опубликовал в среду, 26 июня, очередной список водоемов, где можно купаться и где нельзя.
Перечень мест, где качество воды соответствует нормам, пополнился. Теперь можно смело купаться в Людиново:
В остальном списки остались теми же.
Фото: Pixabay.com.
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