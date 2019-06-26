Калужские боксеры завоевали второе место на Всероссийском чемпионате

26.06.2019 18:15 250

Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по боксу среди мужчин проходили в Казани с 17 по 23 июня, сообщила пресс-служба МВД. В числе участников калужской сборной был 19-летний Артем Ильин - помощник оперативного дежурного по Ферзиковскому району . Юноша имеет разряд КМС по боксу. По итогам состязаний калужские спортсмены заняли второе место в командном зачете. Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей