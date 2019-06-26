Калужские приставы арестовали Porsche Cayenne за долги

26.06.2019 13:55 837

Калужанин взял в долг у землячки около 600 тысяч рублей и не вернул. Женщина обратилась в суд. В результате, приставы начали исполнительное производство и выявили, что мужчине принадлежит Porsche Cayenne.

Должник тем временем стал всячески скрывать местонахождение иномарки. Однако сотрудники розыска нашли автомобиль. Он был на дачном участке сестры гражданина. Машину арестовали и увезли на эвакуаторе.

Теперь у владельца есть 10 суток, что оплатить долг, услуги эвакуатора и исполнительский сбор, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 26 июня.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.