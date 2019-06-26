Дачница поймала своего приятеля на воровстве и сдала полиции

26.06.2019 12:39 310

39-летняя женщина на днях обнаружила, что из кошелька в сумке пропало 25 тысяч рублей. Она заподозрила в краже своего приятеля, который помогал ей по хозяйству на даче под Малоярославцем.

Приехав через неделю, женщина положила в кошелек 5 тысяч и повесила сумку на обычное место. Когда помощник ушел, дачница проверила бумажник - деньги снова исчезли. Тогда потерпевшая позвонила мужчине и попросила вернуться. Следом она вызвала полицию.

Злоумышленник сознался полицейским, что совершил кражи из-за материальных трудностей и обещал возместить ущерб.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба УМВД в среду, 26 июня.

Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.