В Козельске сгорела баня, а в Калуге дача

25.06.2019 21:40 271

В Козельске на улице Комсомольской сгорела баня. О пожаре сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 25 июня. На вызов приехали две пожарные машины. Сейчас огонь полностью потушен. Причины пожара выясняются.

А в Калуге пожар охватил одну из дач в микрорайоне Резвань. Об этом пишет паблик «Калугажесть» 25 июня. Информации о пострадавших нет.