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Фура врезалась в легковушку в Жуковском районе

25.06.2019 17:31 0 179
Фура врезалась в легковушку в Жуковском районе

В Жуковском районе столкнулись грузовик «Скания» и «Вольво». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области. ДТП произошло на 391 километре автодороги А-108. В аварии  пострадал один человек. Тяжесть травм не сообщается.

На место ДТП выехали 12 представителей спецслужб – это сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Причины аварии пока не известны.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.


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Тэги: авария фура дтп
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