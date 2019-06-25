Фура врезалась в легковушку в Жуковском районе

25.06.2019 17:31 179

В Жуковском районе столкнулись грузовик «Скания» и «Вольво». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области. ДТП произошло на 391 километре автодороги А-108. В аварии пострадал один человек. Тяжесть травм не сообщается.

На место ДТП выехали 12 представителей спецслужб – это сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Причины аварии пока не известны.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.