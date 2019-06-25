Упавшее дерево повредило несколько машин в Калуге

25.06.2019 15:42 938

В областном центре упавшее дерево повредило несколько машин. Об этом написал в социальной сети «Вконтакте» паблик «Калугажесть» 25 июня. По информации администраторов группы, инцидент произошел недалеко от Машзавода. Никто из людей не пострадал. Возможно, причиной падения стало ветхое состояние растения. Официальные источники ситуацию не комментируют. Фото: pxhere.com



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