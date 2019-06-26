Уникальный памятник природы восстановят в нацпарке «Угра»

26.06.2019 08:00 519

В нацпарке «Угра» взялись за восстановление Поповского родника. Водоем является памятником природы. В середине прошлого века он обеспечивал работу мукомольной мельницы. Об этом сообщает Министерство благоустройства и природных рессурсов Калужской области 25 июня.

Сейчас группа энтузиастов расчищает территорию родника от деревьев и кустов. В дальнейшем здесь планируют отремонтировать смотровой мостик и место отдыха у входа.

По словам сотрудников нацпарка, к началу осени они планируют закончить восстановительные работы.

Фото: pxhere.com.