Аиста спасли из гудрона в Спас-Деменском районе

25.06.2019 15:00 285

В Спас-Деменском районе зоозащитники спасли аиста. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 25 июня. Птица попала в лужу гудрона и не могла самостоятельно выбраться. Животное вызволили и направили к руководителю центра «Феникс» Веронике Матюшиной.

Сейчас аисту ничего не угрожает. До следующего года птица, скорее всего, останется в Калужской области.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.