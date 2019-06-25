Известный виолончелист выступил в обнинской музыкальной школе

25.06.2019 16:00 195

Известный музыкант Александр Листратов выступил в обнинской ДШИ №1. О концерте пишет официальный информационный портал наукограда 25 июня. Много лет назад виолончелист сам окончил эту музыкальную школу, а сегодня является одним из лучших исполнителей в стране. Он играет на редком инструменте – барочной виолончели. Сольные концерты Александр Листратов давал в Шанхае, Сирии, Ливане и Иордании.

На концерт в Обнинской школе пришла и педагог виолончелиста Анна Засецкая. Именно ее музыкант благодарит за свой успех в мире музыки.

Фото: официальный информационный портал администрации МО "Город Обнинск".