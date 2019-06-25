За сговор с главой администрации директор фирмы получил штраф 15 тысяч рублей

25.06.2019 17:00 204

В Перемышльском районе оштрафован руководитель фирмы по ремонту дорог. Об этом информирует региональная Прокуратура 25 июня. Глава администрации одного из сельских поселений дважды заключал контракты на грейдирование местных автодорог с одной и той же организацией. При этом процедуру торгов подельники ловко обходили.

За нарушение антимонопольного законодательства, руководитель фирмы был привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф 15 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com