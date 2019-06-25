Калужский наркоман отделался условным сроком

25.06.2019 18:13 154

В Калуге завершился суд против 37-летнего наркомана. Мужчина обвинялся в приобретении крупной партии «N-метилэфедрона». Об этом сообщает Прокуратура Калужской области 25 июня. За опасный товар обвиняемый заплатил почти 5000 рублей и в этот же день был задержан полицейскими. Продавать наркотик мужчина не собирался, всю партию он планировал употребить самостоятельно.

В преступлении задержанный тут же сознался и активно сотрудничал со следствием. В связи с этим суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Фото: pxhere.com