«Уазик» слетел в кювет в Мещовском районе, а «Тойота» - в Боровском

25.06.2019 12:40 390

В Мещовском районе УАЗ слетел в кювет. ДТП произошло на 4 километре автодороги «Серпейск-Рыднино». Об этом сообщает региональное управление МЧС России по Калужской области 24 июня. В аварии пострадал один человек. Степень тяжести не уточняется.

Аналогичное ДТП произошло в Боровском районе, в СНТ «Кривское». Здесь в кювет съехала «Тойота». Есть пострадавший. На ликвидацию обеих аварий выезжали представители всех спецслужб. Причины произошедшего пока не разглашаются.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Калужской области.