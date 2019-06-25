Лесной пожар полыхал ночь в Колюпаново

25.06.2019 09:30 66

В деревне Колюпаново ночью загорелся лесной массив. О пожаре сообщила группа «Калуга жесть» 24 июня. Как отмечают пользователи сообщества, огонь полыхал несколько часов. Долгое время пожарные машины не могли подъехать к месту возгорания.

О пострадавших в огне ничего не известно. Информации от официальных источников пока не поступало.

Фото:pxhere.com.