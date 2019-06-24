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Школьники посоревновались в дворовом футболе

24.06.2019 16:10 0 184
Школьники посоревновались в дворовом футболе

В минувшую субботу, 22 июня, в Обнинске состоялся первый этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола.

В соревнованиях приняли участие команды из Обнинска и Белоусова, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

«Золото» завоевала обнинская команда «Комета».

Победителям предстоит участие во втором, региональном этапе фестиваля. Он пройдет в Калуге в июле-августе.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту администрации Обнинска.


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