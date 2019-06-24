Школьники посоревновались в дворовом футболе

24.06.2019 16:10 184

В минувшую субботу, 22 июня, в Обнинске состоялся первый этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. В соревнованиях приняли участие команды из Обнинска и Белоусова, сообщила пресс-служба администрации наукограда. «Золото» завоевала обнинская команда «Комета». Победителям предстоит участие во втором, региональном этапе фестиваля. Он пройдет в Калуге в июле-августе. Фото: Комитет по физической культуре и спорту администрации Обнинска.



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