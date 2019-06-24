Экспрессы на Москву подорожают в июле

24.06.2019 14:06 536

С 19 июля повысится стоимость проезда в экспрессах Калуга-Москва и Малоярославец-Москва, сообщила пресс-служба ЦППК. Стоимость билета с предоставлением мест на большинство рейсов увеличится на 10-15 рублей. Цена билета без места на экспресс-электричку из Москвы до Малоярославца составит 370 рублей. Фото: пресс-служба ЦППК.



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