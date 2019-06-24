20 человек целый день тушили лесной пожар под Жиздрой

24.06.2019 10:41 340

В воскресенье, 23 июня, лесной пожар ликвидировали в Жиздринском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

В 6 часов утра загорелась лесная подстилка в 1,4 километра от деревни Псурь.

Огонь распространился на территорию почти в 9 гектаров. Локализовать его удалось к 7:40 утра, а потушить - только к 21:30.

На борьбу с огнем отправились 20 человек и 8 единиц техники из лесной охраны. Силы МЧС не привлекали.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.