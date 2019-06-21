Перекинуть заключенным семь мобильников попытался житель Сухиничей

21.06.2019 22:09 175

В Сухиничах при попытке передать мобильные телефоны заключенным задержан мужчина. Об этом сообщает УФСИН России по Калужской области 21 июня. На «дело» он пошел ночью. Семь мобильных телефонов и две зарядки преступник обмотал скотчем и перекинул на территорию колонии.

Вся техника изъята. По факту нарушения закона проводится проверка.

Фото: pexels.com